Conselho altera trecho da BR-153 para concessão

São Paulo – O Conselho Nacional de Desestatização aprovou uma alteração no trecho da BR-153 (TO-GO) que deve ser concedido para a iniciativa privada, segundo resolução publicada no Diário Oficial desta quarta-feira.

Agora, o governo considera o trecho entre o entroncamento com a rodovia TO-070, em Aliança do Tocantins (TO), até o entroncamento com a BR-060, em Anápolis (GO), com 624,8 quilômetros de extensão.

Anteriormente, o trecho considerado tinha início no entroncamento com a TO-080, em Paraíso do Tocantins (TO).

A rodovia BR-153 faz parte do pacote de concessões do governo anunciado no fim de 2012 e ficou entre os trechos cujas licitações não foram feitas no ano passado devido à intenção do governo de reavaliar se faria uma concessão ou Parceria Público Privada (PPP).

No fim do ano passado, após os leilões de alguns trechos, o ministro dos Transportes, Cesar Borges, chegou a afirmar que BR-153 deveria ser concedida, enquanto outras três poderiam ser alvo de PPPs.