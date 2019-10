Congresso adia votação de projeto que remaneja R$3 bi do Orçamento

São Paulo — O Congresso Nacional adiou na noite de terça-feira, por falta de quórum, a votação de um projeto de lei que remaneja 3 bilhões de reais do Orçamento de 2019, e também a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2020.

O projeto sobre remanejamento de recursos, que favorece principalmente os ministérios da Saúde, da Defesa, do Desenvolvimento Regional e da Agricultura, chegou a ser aprovado pelo deputados na sessão conjunta do Congresso, mas a votação precisou ser adiada devido à falta de quórum entre os senadores.

Ainda não há data marcada para uma nova sessão do Congresso para analisar os projetos, informou a Agência Câmara Notícias.

A oposição obstruiu os trabalhos durante toda a sessão, acusando a base governista de favorecimento, por meio de emendas parlamentares com recursos do projeto, em troca do voto pela aprovação da reforma da Previdência, segundo a agência.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), rejeitou a acusação e disse que a Previdência foi aprovada pelos parlamentares por convicção. “Eu esclareço que nenhum de nós votou a Previdência por troca de favor nenhum do governo. Votamos por convicção”, afirmou, de acordo com a agência.