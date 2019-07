Confusão na sabatina de Moro

Após oito horas de perguntas ao ministro Sergio Moro no Congresso Nacional para prestar esclarecimentos sobre mensagens vazadas pelo site Intercept Brasil, o dia terminou em confusão depois que o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) chamou Moro de “juiz ladrão e corrompido” e gerou revolta em apoiadores do ministro. Parlamentares e assessores, então, cercaram a mesa da presidência da reunião e a sessão acabou sendo encerrada. Antes do tumulto, Sergio Moro manteve o discurso de que as mensagens publicadas pelo site foram obtidas por meio de “uma invasão criminosa hacker” nos celulares de procuradores da Lava-Jato e que ele não reconhece a autenticidade do material. Para o ex-juiz, a obtenção e a divulgação do material buscam “invalidar condenações da Lava Jato e impedir novas investigações”, disse. “Não reconheço a autenticidade dessas mensagens, não tenho mais essas mensagens no meu celular”, declarou. Moro afirmou, no entanto, que “algo” das mensagens vazadas pode ser “autêntico”.

Mercosul: depois da Europa, o mundo

Depois de concluir a assinatura de um tratado com a União Europeia na semana passada, o bloco sul-americano Mercosul tem outros tratados em vista. Segundo o jornalista Marcelo Loureiro, do jornal O Globo, o próximo alvo é o Efta, que reúne Suíça, Noruega, Islândia e Lieshtenstein. O Brasil se beneficiaria da exportação de produtos agrícolas, que têm taxa de mais de 30% em média nesses países. Também há conversas com o Canadá, já avançadas. A indústria deseja uma ampliação no acordo comercial com o México, cujo comércio com o Brasil é concentrado em produtos industriais, sobretudo automóveis.

Setor siderúrgico critica acordo entre Mercosul e UE

Nem todos ficaram felizes com o acordo entre União Europeia e Mercosul. O Instituto Aço Brasil (IABr) manifestou em comunicado desta terça-feira, 2, que o acordo não traz ganhos para a indústria siderúrgica brasileira, que atualmente enfrenta uma ociosidade de 34% da capacidade instalada em razão da crise econômica e do excesso de oferta mundial. O IABr prevê que a indústria local “perderá a preferência” dentro do Mercosul e corre o risco de receber produtos da UE, mas com componentes fabricados fora do bloco europeu. A indústria siderúrgica brasileira tem atualmente alíquota de importação média de 12%, que será zerada após o período de transição do acordo. Também nesta terça-feira, 2, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou que a produção industrial do Brasil caiu 0,2% no mês de maio, na comparação com abril. Desde o início do ano, o setor já acumula queda de 0,7%.

Ibovespa cai 0,72%

O Ibovespa recuou 0,72% nesta terça-feira, 2, a 100.605,17 pontos, uma vez que o entusiasmo dos mercados com o acordo comercial entre Estados Unidos e China perdeu fôlego, e com agentes financeiros atentos à leitura do parecer sobre a reforma da Previdência em comissão da Câmara dos Deputados. Nos destaques do pregão, as ações preferenciais e ordinárias da Petrobras caíram, respectivamente, 1,61% e 1,5%, seguindo a queda dos preços do petróleo no exterior. Os papéis da Vale desvalorizaram 4,21% após notícia de que a CPI que investiga o rompimento da barragem de Brumadinho defendeu o indiciamento da empresa. A empresa de proteínas BRF também caiu 3,49%. No setor siderúrgico, o dia não foi positivo e ações das siderúrgicas Gerdau, CSN e Usiminas caíram 2,59%, 3,3% e 1,13%. Na outra ponta do índice, a Via Varejo subiu 6,45%, após o acionista Michael Klein retomar o controle da companhia e assumir o conselho de administração da rede de móveis e eletrodomésticos.

Democratas: Biden cai nas pesquisas, Harris alcança vice-liderança

O democrata Joe Biden caiu nas pesquisas após seu mal desempenho no primeiro debate entre os pré-candidatos do partido Democrata para as eleições presidenciais de 2020, enquanto a senadora Kamala Harris está colhendo os frutos do evento da semana passada. Com 76 anos, o ex-vice-presidente de Barack Obama lidera a corrida para a indicação democrata, mas sua vantagem diminuiu consideravelmente, passando dos 32% para os 22%, de acordo com levantamento da rede de televisão CNN. Já Kamala Harris, que deseja ser a primeira presidenta dos Estados Unidos, alcançou 17% das intenções de voto (contra 8% em maio), ficando em segundo lugar. A candidata protagonizou o momento mais surpreendente do debate da última quinta-feira, ao confrontar Biden por suas posições sobre discriminação racial.

Alemanha multa Facebook em 2 milhões de euros

A Alemanha multou o Facebook em 2 milhões de euros por não reportar denúncias sobre conteúdo ilegal em sua plataforma, violando a lei local sobre transparência na internet. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, 2, o Departamento Federal de Justiça da Alemanha afirmou que, ao contabilizar algumas categorias de reclamações, a gigante da web criou uma imagem distorcida da extensão das violações em sua plataforma. O Facebook diz que cumpriu com suas obrigações de transparência, conhecida como ‘NetzDG’, acrescentando que alguns aspectos da lei “careciam de clareza”. O Facebook disse que se reservou ao direito de apelar da decisão após estudá-la. Segundo a lei de transparência de rede da Alemanha, as plataformas de mídia social devem informar o número de reclamações de conteúdo ilegal recebidas. A acusação de que o Facebook não relatou a toda as reclamações que recebeu poderia prejudicar seus esforços para melhorar sua reputação no continente europeu.