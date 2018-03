Confronto na Cidade de Deus fecha Linha Amarela no Rio

Rio – Um confronto entre criminosos e policiais na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, interditou a Linha Amarela – uma das principais vias expressas do Rio -, por volta das 9h30 desta quarta-feira, 7.

De acordo com a Polícia Militar, o confronto aconteceu quando policiais do 18ª Batalhão da PM (Jacarepaguá) faziam um patrulhamento de rotina na comunidade e se depararam com criminosos.

“Devido ao intenso tiroteio na região, o trânsito foi interrompido em trecho da Linha Amarela, sentido Barra”, justificou a PM. O órgão não forneceu informações sobre feridos ou presos.

Por conta da ação, o Centro de Operações Rio (COR) da prefeitura orientou que os motoristas evitassem a via e optassem por deslocamentos pelo Alto da Boa Vista e pelas estradas Lagoa-Barra e Grajaú-Jacarepaguá.

O COR informou, por volta das 11h, em seu perfil no Facebook, que a via estava liberada, mas que a operação policial na Cidade de Deus continuava podendo causar novos bloqueios.