Confira o que abre e o que fecha em São Paulo na virada do ano

Por causa das celebrações de final de ano, alguns serviços administrados pelo governo estadual e pela prefeitura de São Paulo terão mudanças no horário de funcionamento.

A Secretaria Estadual de Saúde informou que os ambulatórios dos hospitais estaduais não vão abrir entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro.

As unidades do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e do Poupatempo fecham nos dias 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro e voltam a funcionar normalmente no dia 2. Na capital, as unidades ficam fechadas nos dias 30 e 31 e 1º de janeiro.

A Sabesp, serviço de água e esgoto de São Paulo, terá seus canais de atendimento abertos apenas para serviços emergenciais. As unidades da Fundação Procon ficarão fechadas nos dias 31 e 1º, e voltam a funcionar normalmente nos dias 2 e 3 de janeiro.

Parques

Os parques municipais administrados pela prefeitura de São Paulo estarão abertos nos dias 31 de dezembro e 1° de janeiro, mas com horário alterado. O Ibirapuera permanece aberto até as 16h no dia 31 de dezembro. No dia 1º de janeiro, o parque abrirá às 5h e fechará às 20h. As apresentações na Fonte Luminosa vão funcionar em três horários, no final de ano: às 20h, 20h30 e 21h.

O Parque do Carmo funcionará sem alteração no horário. Os demais parques vão fechar duas horas antes do horário oficial. No dia 1º, a abertura será realizada duas horas depois do horário oficial. Mais informações podem ser consultadas no site da prefeitura.

Já a SPTrans, que administra os ônibus que circulam na capital paulista, informou que nos dias 31 de dezembro, véspera de ano-novo, e 1º de janeiro, o atendimento será normal nos postos de venda em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes. As lojas Augusta, Metrô Jabaquara e Santana estarão fechadas. No dia 30 de dezembro, segunda-feira, todos os postos funcionam normalmente.

Transporte público

A circulação dos ônibus nos feriados no Ano Novo será de 43% da frota operacional em relação aos dias úteis. Nos dias 30 e 31 de dezembro, antevéspera e véspera de Ano Novo a frota será de 66% em relação aos dias úteis.

Durante a madrugada da virada do ano, as linhas de metrô vão funcionar sem interrupção para desembarque. As estações Trianon-Masp, Brigadeiro e Paraíso (Linha 2-Verde), Paulista e Higienópolis-Mackenzie (Linha 4-Amarela) ficarão abertas também para o embarque dos passageiros.

As demais estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 4-Amarela e 15-Prata (de Vila Prudente a Jardim Planalto) ficarão abertas até às 2h do dia 1º de janeiro para embarque, enquanto o desembarque será permitido por toda a noite.

A Estação Consolação (Linha 2-Verde), por se localizar ao lado do palco da festa de réveillon, na Avenida Paulista, estará fechada a partir das 16h do dia 31, por medida de segurança. A estação reabre às 4h40 de 1°de janeiro.

Já as estações de trem da CPTM, das linhas 7-Rubi (Luz – Francisco Morato), 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi), 9-Esmeralda (Osasco – Grajaú), 10-Turquesa (Brás – Rio Grande da Serra), 11-Coral (Luz – Estudantes), 12-Safira (Brás – Calmon Viana) e 13- Jade (Engenheiro Goulart – Aeroporto) estarão abertas para embarque e desembarque até 1h do dia 1º de janeiro.

Depois da 1h, somente as estações Luz, Brás, Tatuapé, Corinthians-Itaquera, Pinheiros, Santo Amaro, Palmeiras-Barra Funda e Tamanduateí, que fazem integração gratuita com o Metrô, estarão abertas para a transferência dos usuários e para o desembarque.