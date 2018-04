Confira as reações de políticos à ordem de prisão de Lula

Da redação, com Reuters

São Paulo — O juiz federal Sérgio Moro determinou nesta quinta-feira a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do tríplex no Guarujá, litoral de São Paulo. O ex-presidente foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Confira, a seguir, reações de parlamentares e políticos:

PAULO TEIXEIRA (PT-SP), VICE-LÍDER DA MINORIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS:

“O juiz parcial e arbitrário Sérgio Moro, símbolo maior do estado de exceção, acaba de decretar a prisão do ex-presidente Lula, antes da conclusão dos recursos no TRF-4. Resistiremos!”

GLEISI HOFFMANN (PT-PR), PRESIDENTE DO PT

“Violência sem precedentes na nossa história democrática. Um juiz armado de ódio e de rancor, sem provas e com um processo sem crime, expede mandado de prisão para Lula, antes de se esgotarem os prazos de recurso. Prisão política, que reedita os tempos da ditadura”

LINDBERGH FARIAS (PT-RJ), SENADOR

“Moro, alçado ao estrelato pra cumprir o papel de verdugo de Lula, conseguiu o que queria, Menos de 24h depois da sessão do STF, sai a ordem de prisão. Depois? EUA, quem sabe? E a lata de lixo da História, com certeza. Lula é um gigante; Moro é um patético serviçal do capital”

RODRIGO GARCIA (SP), LÍDER DO DEM NA CÂMARA DOS DEPUTADOS:

“A decisão do juiz Sérgio Moro segue a lei. Nós estamos num Estado Democrático de Direito. O ex-presidente Lula teve direito à sua defesa, usou todos os recursos estabelecidos no Código Penal e foi condenado. Por isso espero que ele se apresente conforme a determinação do juiz Sérgio Moro.”

HUMBERTO COSTA (PT-CE), LÍDER DA MINORIA NO SENADO:

“Esse mandado de prisão expedido de forma absolutamente açodada é mais um declarado abuso nessa caçada política implacável contra Lula. É um escândalo, que envergonha o Brasil.”

ROBERTO JEFFERSON, PRESIDENTE NACIONAL DO PTB:

“Não tenho sentimento de vingança em relação a Lula. Também não desejo seu mal. Muito menos comemoro sua prisão. Já passei por isso e sei o quanto uma prisão é desumana, cruel. Recomendo a Lula resignação, paciência, humildade, calma. Que saiba tirar as lições necessárias”

RONALDO CAIADO (GO), LÍDER DO DEM NO SENADO:

“Tudo pronto para a prisão do condenado por corrupção. Moro dá a Lula a oportunidade de se apresentar voluntariamente até amanhã, 17h, na Polícia Federal de Curitiba. Moro determina prisão de Lula para cumprir pena no caso do tríplex em Guarujá.”

GERALDO ALCKMIN (PSDB-SP), GOVERNADOR DE SÃO PAULO

“É lamentável ver a decretação da prisão de um ex-presidente, mas tenho a convicção de que isso simboliza uma importante mudança que vem ocorrendo no Brasil: o fim da impunidade. A lei vale para todos”