Concurso público no Ceará tem pergunta sobre família de Ciro Gomes

Brasília – Concurso público para preencher vagas na prefeitura de Sobral (CE) testou o conhecimento dos participantes sobre a família do candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes.

Reduto político da família, a cidade já foi administrada por Cid Gomes, irmão e coordenador da campanha do pedetista, e hoje tem como prefeito Ivo Gomes, outro irmão de Ciro. A história foi revelada pelo portal Ceará News.

Uma das perguntas: na gestão de qual governador foi inaugurado hospital na cidade que leva o nome do pai do presidenciável José Euclides Ferreira Gomes Júnior. A propósito: a resposta correta é Cid Gomes. Também há pergunta sobre qual prefeito construiu um museu na cidade, obra enaltecida na pergunta.

O concurso, realizado no último domingo, dia 22, prevê a contratação de 124 novos servidores de nível superior, além da formação de cadastro de reserva. Os candidatos aprovados vão atuar em regime de trabalho de até 40 horas semanais, com remunerações que variam entre R$ 2.396,06 e R$ 13.778,08.

A prefeitura informou que a responsabilidade pela elaboração da prova é da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará. A comissão disse que as perguntas foram elaboradas pela banca de professores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.