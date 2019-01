Concessionárias não cobram pedágio a socorro em Brumadinho

As empresas concessionárias que operam em rodovias que fazem ligação com Brumadinho (MG) não estão cobrando pedágio de ambulâncias, carros de bombeiro e veículos especiais e oficiais (chapa branca) transportando equipes que atuam após o rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Vale.

A isenção atende a pedido do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Conforme ele postou no Twitter, as concessionárias atenderam o pedido feito por ele.

Informação importante: as concessionárias @MGORodovias, @via_040 e @triunfoconcebra atenderam ao nosso pedido e irão liberar o pedágio para ambulâncias, carros de bombeiro e veículos especiais que estão usando as rodovias diariamente com destino a Brumadinho. Agradeço às empresas.

Informação importante: as concessionárias @MGORodovias, @via_040 e @triunfoconcebra atenderam ao nosso pedido e irão liberar o pedágio para ambulâncias, carros de bombeiro e veículos especiais que estão usando as rodovias diariamente com destino a Brumadinho. Agradeço às empresas — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) January 29, 2019

As concessionárias liberaram a cobrança do pedágio na BR-040 (custo de R$ 5,30 para rodagem simples se automóvel, furgão e camionete); BR 050 (R$ 6,80); BR 262 (R$ 4,20); e BR 381 (R$ 2,40). Os valores estão disponíveis no site da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Todas essas rodovias federais fazem ligação com a MG 040, que leva a Brumadinho.