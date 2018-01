Compartilhamento de Bike em SP ganha 25 novas estações

São Paulo – O Bike Sampa, um dos principais serviços de compartilhamento de bicicletas de São Paulo, inaugura nesta terça-feira, 30, 25 novas estações na região de Pinheiros, na zona oeste da capital.

O modelo é semelhante ao sistema de Nova York e, em alguns pontos, como o Largo da Batata, será possível estacionar até 50 bicicletas.

A novidade do novo Bike Sampa é a criação de bicicletários com empréstimo em períodos de até 12 horas gratuitas, permitindo que o usuário leve para casa e devolva no dia seguinte.

O terminal urbano de Itaquera, na zona leste, será o primeiro a receber o novo serviço até o fim de fevereiro.

O objetivo do Estação Bike é integrar o morador dos extremos da cidade ao serviço de metrô, ônibus e trem. Os próximos locais devem ser os Terminais Capelinha e Jabaquara, na zona sul, e o Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte.

A definição depende de confirmação da Prefeitura de São Paulo e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

As mudanças no Bike Sampa ocorrem quatro meses após reportagem do jornal O Estado de S. Paulo apontar queda de 41,8%, em um ano, no uso do serviço. Bicicletas quebradas, dificuldade para retirá-las das estações e falta de pontos estavam entre as principais queixas dos usuários.

Ao término da implementação do novo sistema do Bike Sampa, prevista para ocorrer no fim do semestre, a cidade terá 260 estações com 2,6 mil novas bicicletas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.