Quem tem fome, tem pressa, diz Edu Lyra sobre medidas contra covid-19

“Como a gente consegue vencer a covid-19 sem permitir que as pessoas morram de fome na favela?”. Esse é o questionamento é de Edu Lyra, fundador da Gerando Falcões, uma organização com foco no desenvolvimento de favelas do Brasil.

Lyra é o convidado desta quarta-feira, 1, na série exame.talks. Ele conversa ao vivo com os repórteres Gabriela Ruic e João Pedro Caleiro sobre lideranças comunitárias diante da pandemia do novo coronavírus.

O empreendedor está na linha de frente de uma mobilização, que já arrecadou 8 milhões de reais de investidores e sociedade, para distribuir cestas básicas digitais em 70 favelas, o que vai alimentar cerca de 120 mil pessoas no Brasil ao longo dos meses de pandemia.

Por meio de uma parceria com cartões de alimentação, as famílias receberão 100 reais por mês para comprar comida. “O governo sozinho não dá conta. Só a sociedade não conta. Nesse momento precisamos derrubar muros e construir pontes”, defende o empreendedor social.

Para ele, a sociedade precisa entender que cada real doado conta, ao mesmo tempo que o governo também deve entender que cada dia que uma decisão importante é postergada, conta. “O que significa contar? Que cada dia postergado pode ser tarde demais”. Para ele, esse é o momento de união, principalmente dos governos, em uma união. “As lideranças não podem dividir a população, estamos em um labirinto. É desesperador ver o desencontro dos governos”.

Ele parabenizou a iniciativa do Congresso em aprovar o pacote emergencial de R$ 600 reais para desempregados, informais e intermitentes inativos. Mas sinalizou que “velocidade nesse momento é fundamental. Porque quem tem fome tem pressa”.

Lyra sustenta que, nesse momento de vulnerabilidade de todas as comunidades num todo, a população mais pobre do Brasil deve ser o alvo principal das medidas do governo. “Precisamos rasgar a burocracia. Porque quem tem fome, tem pressa. E as pessoas já estão com muita fome”.

Assista ao vivo:

Lideranças unidas

No bate-papo, Lyra defendeu que “as crises testam a capacidade de liderança dos líderes” e, neste momento, está se colocando à prova a importância do papel das lideranças em todos os âmbitos da sociedade.

Na favela, é ainda mais fundamental, porque ela passa a ser uma ponte para as pessoas que estão fora das comunidades, mas também querem se mobilizar. “Essa liderança é reconhecida pela favela, tem credibilidade”.

Para o empreendedor, o maior risco do pós-coronavírus é que tudo volte ao normal. “Não dá para a gente viver em um país tão desigual. Precisamos distribuir mais”, não só em relação financeira, mas de conhecimento.

Debate

A ONG do empresário social tem um time de bilionários como investidores, entre eles Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do país. A principal ação da Gerando Falcões é desenvolver líderes de comunidades carentes para atuar na melhoria da vida dos moradores.

Mas, como conseguir ser um líder nas favelas diante da maior emergência de saúde pública dos últimos anos? Hoje, o país já tem mais de 200 mortes e quase 6.000 casos confirmados da covid-19 e até agora não há um plano direcionado exclusivamente para minimizar os impactos da doença para as populações carentes que vivem em aglomerações urbanas.

No ano passado, cerca de 13,6 milhões de pessoas viviam em favelas. Pesquisa recente do Data Favela mostrou que desde o início da pandemia, em fevereiro, 7 em cada 10 famílias que habitam esses aglomerados já tiveram suas rendas reduzidas.

Segundo o estudo, realizado com mais de mil moradores de 262 comunidades carentes, 86% dos entrevistados disseram que sem renda teriam dificuldades para comprar comida, no período de um mês, e 72% não conseguiriam manter o padrão de vida, já precário, por nenhum período.