Como será o julgamento de Lula no TRF-4

O esperado dia chegou. Nesta quarta-feira, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região (TRF-4) vai julgar em segunda instância o ex-presidente Lula Inácio Lula da Silva, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Caso pelo menos dois dos três desembargadores da Oitava Turma, a responsável pela questão, mantenham a condenação do petista, ele pode ficar inelegível para as eleições disputadas em outubro, nas quais aparece em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto.

Lula já foi condenado em primeira instância, pelo juiz Sergio Moro, a nove anos e seis meses de prisão no mesmo caso.

O processo apura se houve pagamento de propina a Lula por meio do triplex do qual ele seria dono no Guarujá, o qual teria recebido da construtora OAS, uma das envolvidas na Lava-Jato.

O valor total da propina, entre imóvel e reformas, chegaria a 2,2 milhões de reais. A defesa do ex-presidente sustenta que o imóvel é da OAS, e que o crime já prescreveu, porque teriam se passado seis anos desde o episódio, em 2009.

O julgamento começa às 8h30, quando o presidente da Turma, o desembargador Leandro Paulsen, abrirá a sessão.

Após sua fala, o desembargador João Pedro Gebran Neto, relator do caso, fará a leitura de seu relatório e então o Ministério Público Federal terá 30 minutos para se manifestar.

Os advogados dos réus – seis no total – terão 15 minutos cada para apresentarem seu posicionamento antes que Gebran Neto leia seu voto. Depois dele, Paulsen e o outro desembargador da Turma, Victor dos Santos Laus, respectivamente, farão a leitura de seus votos.

Qualquer um dos magistrados pode pedir vistas, o que travaria o processo por tempo indeterminado. No entanto, não há expectativa de que isso venha a acontecer.

Tanto Lula como o Ministério Público recorreram ao TRF da condenação de Moro. A defesa pede a absolvição, enquanto o MPF diz que a pena foi branda e pede seu aumento.

Caso a condenação seja mantida, Lula pode apresentar dois tipos de recurso ainda no TRF-4 e também recorrer nos tribunais superiores.

Tanto o TRF quanto o Ministério Público Federal já anunciaram que o ex-presidente não será preso após o julgamento e que isso só ocorrerá em caso de condenação em todas as instâncias.

A segurança no entorno do tribunal foi reforçada com cerca de 150 câmeras, bloqueio aéreo e atiradores de elite. Só estarão autorizados a entrar na sala do julgamento, que será transmitido ao vivo, profissionais que participarão do caso diretamente.