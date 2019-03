Como os líderes de partidos na Câmara avaliam a reforma da Previdência

São Paulo — Os conflitos envolvendo a reforma da Previdência do governo de Jair Bolsonaro têm tomado conta dos debates e embates nos corredores do Congresso Nacional.

Só nesta quarta-feira (26), o ministro da Economia, Paulo Guedes, adiou sua ida à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Onyx Lorenzoni e Joice Hasselmann foram escalados para uma ofensiva com os parlamentares, e o mercado financeiro teve um dia volátil, acompanhando o vaivém do noticiário político.

Até agora, não há uma definição sobre quantos deputados irão votar a favor ou contra a proposta do governo. Nessa semana, o vice-líder da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, afirmou que o governo não tem nem 50 votos a favor.

Um novo levantamento elaborado pelo Ranking dos Político, obtido com antecipação por EXAME, mostra que a disputa entre os partidos deve ser acirrada. A consultoria entrou em contato com os líderes dos 26 partidos da Câmara dos Deputados sobre a posição em relação à reforma.

De acordo com os dados, por enquanto, a maioria vai votar a favor da reforma da previdência. No entanto, a expectativa é que o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e as alterações na aposentadoria rural sejam excluídas do texto da reforma.

Dentre os principais líderes partidários, o bloco da oposição (PT, PSOL, PCdoB e PDT) é o que, por enquanto, votará contra a reforma.

De acordo com os dados do Ranking, o líder do PSL, Delegado Waldir, está indeciso — principalmente por conta da proposta para mudanças na aposentadoria dos militares. É importante ressaltar que, nem sempre, a posição dos líderes partidários reflete a votação dos parlamentares de seu partido.

“Nem o PSL está convencido da reforma. Isso eu já falei. Quando chegou a reforma da previdência, eu fui o primeiro a questionar que veio um abacaxi aqui e até agora a faca não chegou aqui não. Não vamos abrir esse abacaxi no dente”, disse o delegado nesta segunda-feira (25).

Veja a seguir como declararam que devem votar os líderes dos partidos: