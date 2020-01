Como Lula, Dilma e Cabral, Bolsonaro vai ganhar quadro de Romero Britto

Rio de Janeiro — O presidente Jair Bolsonaro será o mais novo retratado pelo artista plástico Romero Britto em sua série de quadros com políticos brasileiros. A obra está sendo finalizada e foi divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, em uma rede social nesta quinta-feira.

Flavio esteve no ateliê de Romero Britto e fotografou o quadro. “Nova arte no forno em homenagem ao presidente”, escreveu o senador em seu post. Nos comentários, a obra teve recepção variada entre elogios e críticas ao artista plástico que, apesar da fama entre autoridades, incluindo o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, também é ironizado pela semelhança entre suas pinturas.

O artista plástico criou uma tradição ao retratar autoridades brasileiras em seus populares quadros coloridos. Já receberam a homenagem das mãos de Romero Britto a ex-presidente Dilma Rousseff, o governador de São Paulo, João Doria, e o ex-governador do Rio Sérgio Cabral — dois quadros, um dele e outro de sua mulher, a advogada Adriana Anselmo, chegaram a ser apreendidos pela Operação Lava-Jato.

O ex-presidente Lula ganhou também um quadro do artista plástico mas não era um retrato do político, mas uma representação da cidade de São Paulo. Um exemplar parecido também foi dado a Doria. Uma das pinturas do artista plástico mostra o governador com sua mulher, a também artista plástica Bia Doria, seus filhos e seus cachorros.

Nascido em Pernambuco, mas radicado nos Estados Unidos há anos, Romero Britto já pintou quadros para personalidades como Michael Jackson, Madonna e Arnold Schwarzenegger.