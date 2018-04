Como foi o dia do julgamento do habeas corpus de Lula no STF em fotos

São Paulo — Em mais um julgamento que entrou para a história, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou ontem o habeas corpus preventivo pedido pela defesa do ex-presidente Lula. O Supremo negou o pedido–seis ministros rejeitaram, enquanto cinco ministros aceitaram o pedido.

O clima fora do plenário do STF mostrava a importância do julgamento para o momento político do país. A população realizou protestos pelo Brasil. As camisas vermelhas, cor do Partido dos Trabalhadores, mostravam apoio ao ex-presidente. Por outro lado, os protestos que pediam a prisão de Lula eram coloridos por tons de verde e amarelo.

Veja abaixo como foi o dia dentro e fora do plenário do STF.