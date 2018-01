Greve do Metrô: siga a situação dos transportes em SP hoje

São Paulo — Os metroviários de São Paulo anunciaram greve desde a meia-noite desta quinta-feira (18) em protesto contra a privatização da linha 5 Lilás do metrô e 17 Ouro de monotrilho. Com exceção da Linha 4 Amarela, que é gerida pela iniciativa privada, todas as demais linhas do Metrô de São Paulo operam parcialmente na manhã de hoje.



Por volta das 6h10, o Metrô iniciou a operação parcial de algumas linhas e abriu algumas estações. Veja a situação do metrô de São Paulo neste momento:

Linha 1 Azul: operação parcial entre as estações Ana Rosa e Luz.

Linha 2 Verde: operação parcial entre as estações Ana Rosa e Vila Madalena.

Linha 3 Vermelha: operação parcial entre as linhas Bresser-Mooca e Marechal Deodoro.

Linha 4 Amarela: operação normal

Linha 5 Lilás: operação entre as linhas Capão Redondo e Largo 13.

Linha 15-Prata: paralisada

Rodízio de carros em SP

Fica suspenso durante toda esta quinta-feira. A zona azul também foi liberada para estacionamento.

Ônibus

Segundo SPTrans, todas as linhas funcionam normalmente.

CPTM

Funciona com operação reforçada.

Reação

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT-SP) deferiu, na tarde de segunda-feira, 15, liminar para garantir o funcionamento do sistema metroviário, considerando a iminente greve marcada pelo sindicato.

A liminar determina a manutenção do efetivo de 80% do serviço nos horários de pico (das 6h às 9h e das 16h às 19h) e 60% nos demais horários, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 100 mil.

*Em atualização