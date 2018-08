Como assistir ao primeiro debate presidencial na TV hoje

São Paulo – Acontece nesta quinta-feira (9) na TV Bandeirantes, o primeiro debate eleitoral dos candidatos à presidência da República. A partir das 22h, oito presidenciáveis responderão aos questionamentos de jornalistas, da emissora e do público.

Participarão do encontro os candidatos Álvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede), Jair Bolsonaro (PSL), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB) e Ciro Gomes (PDT). O mediador será o jornalista Ricardo Boechat.

O candidato do Novo, João Amoêdo, lançou uma campanha de apoio nas redes sociais para que a emissora fizesse o convite para o debate. Mesmo com um abaixo-assinado que reuniu mais de 198 mil assinaturas em prol do pedido, o ex-empresário ficará de fora das discussões de hoje.

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também entrou com um mandado de segurança no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) pedindo a participação do petista – o pedido ainda está em análise pela 4ª Sessão da corte.

Rito

No primeiro bloco, os presidenciáveis poderão fazer perguntas entre si – a ordem foi definida por sorteio. De acordo com a assessoria de imprensa da Band, quem vai fazer a primeira pergunta é Boulos e quem vai fazer a última é Meirelles.

Já no segundo bloco, jornalistas do Grupo Bandeirantes farão perguntas e escolherão quem deve fazer a réplica. No terceiro bloco, há uma nova rodada de perguntas entre os candidatos. Quem iniciará a discussão será Álvaro Dias e quem terminará é Ciro Gomes.

Por fim, no quarto bloco, os jornalistas do grupo voltam a questionar os candidatos e escolher quem fará a réplica.

No último bloco do debate, os presidenciáveis poderão fazer considerações finais por até um minuto e meio, começando com Ciro Gomes e terminando com Henrique Meirelles.

Como assistir

A transmissão do debate na Band será exibida nos canais Band, Bandnews, Terraviva e as rádios Bandeirantes e Bandnews FM.

Já quem prefere acompanhar as discussões pela internet, pode acessar o portal da Band (band.com.br), o aplicativo da emissora ou assistir pelo canal do YouTube (youtube.com/bandjornalismo).

EXAME também fará a cobertura ao vivo do debate.