Como assistir ao debate presidencial na RedeTV! hoje

São Paulo — O segundo debate presidencial desta eleição será realizado na noite desta sexta-feira (17) em uma parceria entre a RedeTV e a revista IstoÉ.

O debate terá três mediadores (Boris Casoy, Mariana Godoy e Amanda Klein), que vão entrevistar ao menos oito candidatos à presidência: Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede), Jair Bolsonaro (PSL), Henrique Meirelles (MDB), Cabo Daciolo (Patriota), Alvaro Dias (Podemos), Ciro Gomes (PDT) e Guilherme Boulos (PSOL).

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protocolou na véspera um pedido ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que ele pudesse participar dos debates. Porém, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Sérgio Banhos decidiu rejeitar o pedido do PT para autorizar a participação do ex-presidente.

A RedeTV! havia informado que deixaria o espaço aberto, caso o ex-presidente conseguisse liminar e saída da prisão para participar da transmissão. Como não foi autorizado, o púlpito destinado ao PT ficará vazio no programa.

A defesa de Lula ainda apresentou outras possibilidades, em seu pedido ao TSE: participação por videoconferência; por meio de vídeos gravados; ou de seu candidato a vice, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad.

Transmissão

Os debates terão transmissão simultânea pelo portal da RedeTV! (www.redetv.com.br), pelo UOL, pela página principal do Facebook Brasil e também na página da RedeTV! na rede social.

A RedeTV! também vai retransmitir o debate em seu perfil no Twitter e no canal do YouTube.