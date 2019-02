Comitiva da Rede que acompanha Marina já saiu de casa

São Paulo – A comitiva de membros da Rede Sustentabilidade, que acompanha Marina Silva neste sábado na viagem para o Recife, partiu há pouco da residência da ex-senadora, na zona sul de São Paulo.

Cerca de oito integrantes, com suas bagagens, deixaram o local rapidamente e sem conversar com a imprensa, em uma van. Marina não foi vista e um integrante do grupo informou que foi decidido não avisar qual veículo a levará ao aeroporto.

Entre os integrantes do projeto de partido idealizado por Marina, estavam os porta-vozes nacionais da Rede, Walter Feldman e Gabriela Barbosa, além de Pedro Ivo, que coordenava a área de “mobilização” da campanha, e também Bazileu Margarido, outro coordenador de campanha.

Marina e os colegas da Rede irão juntos pegar um voo, nas próximas horas, com destino à capital pernambucana, onde acompanharão velório, enterro e homenagens ao ex-governador e então candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos, morto na tragédia com acidente aéreo na ultima quarta-feira (13), em Santos (SP).