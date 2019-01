Comitê de crise do governo se reúne para avaliar ações em Brumadinho

Brasília – O comitê de crise montado pelo governo para acompanhar os desdobramentos do rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, está reunido na manhã de segunda-feira, 28, no Palácio do Planalto.

O governo tem acompanhado o trabalho feito por diversos órgãos no local do desastre e está coordenando as ações dos ministérios que estão envolvidos na busca de soluções para as consequências do rompimento da barragem.

O presidente Jair Bolsonaro não participa do encontro porque está passando por uma cirurgia, em São Paulo, para a retirada da bolsa de colostomia, 144 dias depois de sofrer atentado com uma facada no abdômen durante ato de campanha, em Juiz de Fora (MG).

Neste momento, ele está afastado do cargo e o vice-presidente general Hamilton Mourão exerce a presidência da República.