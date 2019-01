Comitê americano condena parceria entre Governo Trump e Bolsonaro

Um grupo de membros do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos EUA enviou uma carta crítica ao secretário de estado norte-americano, Mike Pompeo, questionando sua relação com o governo Bolsonaro.

O documento condena declarações de Bolsonaro aos direitos humanos, em especial às comunidades LGBT, indígena e afro-brasileira. Assinado pelo deputado Eliot L. Angel, presidente da Comissão, e mais cinco congressistas, o texto expressa preocupação no enfraquecimento do compromisso dos EUA com a democracia e os direitos humanos no país.

Em trecho da carta, Comitê se diz “perplexo” pela forte parceria entre a administração Trump e o Brasil, e pede que Pompeo levante objeções públicas e privadas sobre o comportamento de Bolsonaro.

Prezado Sr. Secretário:

Observamos com grande interesse sua recente visita ao Brasil para a inauguração do presidente Jair Bolsonaro, que, em seus primeiros dias no governo, realizou uma série de ações voltadas a grupos marginalizados, particularmente LGBT, indígenas e afro-brasileiros. Tornou-se imediatamente claro que as preocupantes declarações passadas do Presidente Bolsonaro sobre direitos humanos não estão mais confinadas à retórica.

Ficamos intrigados com o fato de que, após a reunião com o Presidente Bolsonaro, uma leitura do Departamento de Estado explicou que você “reafirmou a forte parceria EUA-Brasil, enraizada em nosso compromisso comum com democracia, educação, prosperidade, segurança e direitos humanos”. Não está claro se o Presidente Bolsonaro compartilha esses valores. Se a administração Trump está de fato comprometida com essa parceria, sugerimos fortemente que você não encare o comportamento de Bolsonaro, mas levantará objeções públicas e privadas a essas ações recentes.

Em 2013, o presidente Bolsonaro declarou que estava “orgulhoso de ser homofóbico” e “preferia ter um filho que é viciado do que um filho que é gay”. Dois anos antes, ele disse que “preferiria que seu filho morresse acidente de carro do que ser gay. ”Infelizmente, o antagonismo do Presidente Bolsonaro em relação à comunidade LGBT estava em plena exibição em suas primeiras horas no cargo quando ele excluiu indivíduos LGBT daqueles grupos que seriam protegidos por um novo Ministério dos Direitos Humanos.

A transferência de responsabilidades do presidente Bolsonaro, que delineia territórios indígenas e terras reservadas para descendentes de ex-escravos do Ministério da Justiça para o Ministério da Agricultura – em grande parte controlados por aqueles ligados à indústria agroindustrial do país – também é extremamente preocupante. Como a Associated Press escreveu, essa decisão “provavelmente tornará praticamente impossível que novas terras sejam identificadas e demarcadas para as comunidades indígenas”.

Apreciamos a importância de trabalhar com parceiros nas Américas, como o Brasil, para promover os direitos humanos e a democracia na Nicarágua, Venezuela e Cuba. Ao mesmo tempo, é essencial que os Estados Unidos continuem a defender a natureza universal dos direitos humanos falando quando os direitos de qualquer grupo marginalizado estão comprometidos.

Pedimos que você fique ao lado do povo do Brasil e das Américas e se mantenha fiel ao seu compromisso declarado em relação aos direitos humanos no Brasil, opondo-se às recentes ações do Presidente Bolsonaro.

Obrigado por sua atenção a este assunto urgente. Estamos ansiosos para ouvir de você.

Atenciosamente,

Eliot L. Engel

Presidente

House Household Affairs Committee

Albio Sires

Membro do Congresso

Gregory W. Meeks

Membro do Congresso

David N. Cicilline

Co-Presidente

LGBT Equality Caucus

Lois Frankel

Co-Presidente do

Comitê Parlamentar para Questões da Mulher

Joaquin Castro

Membro do Congresso