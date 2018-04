Comissão pede esclarecimentos sobre situação de venezuelanos em Roraima

A Comissão Externa da Câmara dos Deputados criada para acompanhar o movimento de imigração de venezuelanos para o estado de Roraima entregou ao diretor da Polícia Federal, Rogério Galloro, um ofício pedindo esclarecimentos sobre as medidas que têm sido tomadas para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade.

O documento, entregue pelo coordenador da comissão, deputado Carlos Andrade (PHS-RR), questiona a instituição sobre o contingente de policiais que estão atuando no controle da fronteira; quais procedimentos são adotados para controlar a entrada de imigrantes no Brasil, e se há previsão de recursos extras para auxiliar a atuação da PF no estado.

A comissão também quer saber sobre a realização do censo dos imigrantes venezuelanos, prometido pelo governo federal no início do ano. E cobrou dados sobre o tráfico de armas, de drogas e a situação de violência na região, além de previsão de reforço ao sistema local de segurança.

A PF adiantou algumas informações aos membros da comissão, mas disse que vai responder o ofício formalmente.

Com a crise política e econômica na Venezuela, desde 2015 o estado de Roraima tem recebido milhares de imigrantes em busca de refúgio e meios de sobrevivência. Estima-se que cerca de 40 mil venezuelanos tenham se instalado em Pacaraima. O fluxo intenso de venezuelanos no estado levou o governo local a decretar situação de emergência em saúde pública de importância nacional.

A comissão externa da Câmara iniciou os trabalhos no início de março para avaliar o impacto negativo do fluxo migratório na região. Os oito membros do colegiado pretendem traçar um diagnóstico dos problemas enfrentados pela população local e pelos imigrantes, discutir ações de assistência emergenciais e verificar o cumprimento das garantias dos direitos humanos.