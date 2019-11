Comissão da Câmara vai avaliar continuidade do Minha Casa, Minha Vida

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, da Câmara, debate, na próxima terça-feira (26), o programa Minha Casa, Minha Vida e o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. A audiência foi pedida pelos deputados Elias Vaz (PSB-GO), Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e Silvia Cristina (PDT-RO).

O ministro do desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, foi convidado para a audiência.

Os autores do requerimento para realização da audiência lembram que o Minha Casa, Minha Vida foi criado em 2009 para aquecer a economia e tem sido um importante instrumento no atendimento à demanda social por moradia digna da população brasileira, além de estimular as atividades no setor da construção, gerando emprego e renda.

Quando o programa completa dez anos, os deputados se dizem preocupados com a falta de recursos para a moradia popular, conforme anunciou recentemente o ministro Canuto. Segundo os deputados, o Minha Casa, Minha Vida contratou a construção de 5.567.032 habitações, com recursos da ordem de R$ 463,7 bilhões.

Hora e local

O debate será às 14 horas, no plenário 9, e poderá ser acompanhado de forma interativa.