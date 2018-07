Começa esta semana campanha de vacina de pólio e sarampo em SP

São Paulo – A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo vai antecipar o início da campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite para o próximo sábado, dia 4 de agosto, quando cerca de 4 mil postos de imunização fixos e outros 300 volantes estarão abertos.

O início da ação estava previsto para segunda-feira, 6, data definida pelo Ministério da Saúde para o início da campanha em todo o País. A iniciativa vai até o dia 31 de agosto.

A secretaria afirmou, em nota, que decidiu antecipar o início da campanha para um sábado para “facilitar que os pais e os responsáveis levem as crianças aos postos de saúde”. Além do próximo dia 4, será realizado um segundo ‘Dia D’ da campanha, no dia 18.

A previsão do governo estadual é vacinar, durante toda a campanha, 95% do público-alvo, formado por 2,2 milhões de crianças com idade entre 1 e 5 anos incompletos. Segundo a pasta, a cobertura vacinal de pólio no Estado atualmente é de 70%; e de sarampo, de 74,3%.

A secretaria esclarece que o esquema vacinal para poliomielite é composto por três doses da vacina administradas aos 2, 4 e 6 meses, sendo necessários dois reforços aos 15 meses e aos 4 anos de idade.

Já a imunização contra o sarampo é feito por meio da vacina tríplice viral, que protege também contra rubéola e caxumba. O esquema vacinal é de uma dose aos 12 meses, com um reforço aos 15 meses. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.