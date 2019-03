Curtas – o mais importante do Brasil e do mundo

Começa declaração do IR

A entrega da declaração do Imposto de Renda 2019 começa nesta quinta-feira (7) e termina em 30 de abril. Quem recebeu rendimentos tributáveis iguais ou superiores a 28.559,70 reais no ano passado é obrigado a declarar, entre outros contribuintes. Quem caiu na malha fina deve declarar normalmente. Quanto mais cedo o contribuinte enviar as informações à Receita, maiores são as chances de receber a restituição do imposto nos primeiros lotes. A Receita vai pagar a restituição do IR 2019 em sete lotes, entre 17 de junho e 16 de dezembro. Confira o cronograma de restituições.

Huawei processa EUA

O fabricante chinês de equipamentos de telecomunicações Huawei anunciou nesta quinta-feira que entrou com uma ação contra o governo dos Estados Unidos pela proibição de seus produtos no mercado americano em meio a acusações de espionagem contra a empresa. “Esta proibição não é apenas ilegal, mas também restringe a Huawei para participar de concorrência leal e, em última instância, prejudica os consumidores americanos”, afirmou o presidente rotativo de Huawei, Guo Ping, também denunciando que seus servidores foram “hackeados”, além do “roubo” dos e-mails por parte das autoridades dos EUA.

Planalto tenta explicar

O Palácio do Planalto negou que o presidente Jair Bolsonaro teve intenção de “criticar o carnaval de forma genérica” ao compartilhar um vídeo obsceno e associá-lo aos blocos de carnaval. Em nota, o Planalto afirma que Bolsonaro quis “caracterizar uma distorção clara do espírito momesco, que simboliza a descontração, a ironia, a crítica saudável e a criatividade da nossa maior e mais democrática festa popular”. No texto, a assessoria do Planalto diz que o vídeo postado na rede social do presidente possui cenas que escandalizaram não só Bolsonaro, mas grande parte da sociedade.

Pós-carnaval

Com a expectativa de ter um resto de semana esvaziado por causa do carnaval, somente na semana que vem o Senado deve retomar o revezamento de ministros nas comissões permanentes. As duas presenças mais esperadas são as dos ministros Paulo Guedes (Economia) e Sergio Moro (Justiça), mas além deles deverão comparecer mais sete ministros. Guedes já tem data marcada para ir ao Senado: no dia 12 de março ele estará na Comissão de Assuntos Econômicos para debater o endividamento dos estados. Na mesma semana, ainda sem dia definido, Guedes também é aguardado em uma sessão temática no Plenário da Casa para debater a reforma da Previdência e o Pacto Federativo. Moro, convidado por duas comissões – a de Direitos Humanos (CDH) e a de Constituição e Justiça (CCJ) – deve ser ouvido em uma sessão conjunta desses colegiados, mas a data ainda está sendo negociada.

Novo Moro

Em substituição ao agora ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, o Juiz Luiz Antônio Bonat assumiu a primeira instância da operação lava-jato no Paraná nesta quarta-feira, 06. Bonat ascende ao cargo no lugar juíza Gabriela Hardt, que deferiu a primeira condenação ao ex-presidente Lula sobre o sítio em Atibaia e agora volta a ser substituta do posto. O magistrado tem 64 anos e foi escolhido para o cargo através de concurso e pelo conselho a administração do TRF-4.

Mangueira campeã

A Estação Primeira de Mangueira é a campeã do Carnaval 2019 do Rio de Janeiro. A escola levou à Marquês de Sapucaí enredo intitulado Histórias para Ninar Gente Grande, que tratava de heróis esquecidos pela história oficial brasileira. A escola terminou a apuração com 270 pontos. Em segundo lugar, ficou a Viradouro e, em terceiro, a Vila Isabel. Imperatriz Leopoldinense e Império Serrano foram rebaixadas. No último carro alegórico, homenageou a vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada há quase um ano no Rio de Janeiro em um crime ainda não solucionado. Desfilaram pela escola seus colegas de partido, como Marcelo Freixo, e a viúva da vereadora, Monica Benicio. No desfile, a Mangueira diminuiu os heróis tradicionais da história brasileira, como Pedro Álvares Cabral e Princesa Isabel, exaltando em seguida negros e índios. E celebrou personagens como os opositores à ditadura militar. A escola já havia levado o Estandarte de Ouro do jornal O Globo como melhor escola.

Redução no crescimento

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) reduziu nesta quarta-feira, 6, sua expectativa de crescimento para a economia brasileira em 2019 para 1,9%, ante os 2,1% apresentados na previsão de novembro de 2018. Para 2020, no entanto, a entidade manteve a projeção de 2,4% para Produto Interno Bruto (PIB) do país. Em relatório, a OCDE afirma que a economia brasileira está passando por um recuperação moderada, que pode ser mais forte com a implementação das reformas do novo governo, em especial a reforma da previdência. A nível mundial, devido ao cenário político incerto e às crescentes tensões comerciais, a OCDE também reduziu suas estimativas e espera um crescimento da economia global de 3,3% para 2019 e de 3,4% para 2020. Em novembro, a previsão para os dois anos era de 3,5%.

Empresariado otimista

O empresariado brasileiro continua confiante diante da recuperação econômica do país, como mostra pesquisa da consultoria Page Group, especializada em recrutamento, obtida com exclusividade por EXAME. Entre seis países analisados da América Latina, os executivos brasileiros são os mais confiantes em relação ao crescimento da economia, à queda do desemprego e ao quanto valor do câmbio beneficiará os negócios. O otimismo provém da mudança de governo, com 77% dos entrevistados acreditando no sucesso do mandato de Jair Bolsonaro. Contudo, é seguido por um período de cautela, causado pelas polêmicas recentes da equipe do governo e pelas dúvidas referentes às aprovações de reformas importantes. No entanto, há um outro fator ajuda a fortalecer o otimismo: o sentimento mais forte de que o pior da crise já passou.

Retorno dos Mísseis?

Imagens por satélite analisadas por especialistas do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais e pelo site “38north”, ambos com sede em Washington, mostram a reconstrução parcial da base de mísseis de Sohae, na Coreia do Norte. Contrariando o anúncio de Kim Jong-un de que a base seria desativada, o material analisado dois dias depois da cúpula entre Kim e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostra que o regime norte-coreano começou a reconstruir a plataforma de lançamento e o local de teste de motores de mísseis.

Brexit sem acordo

O governo do Reino Unido já prepara uma nova política tarifária com a liberalização de vários setores caso o país deixe a União Europeia (UE) sem acordo bilateral em 29 de março, confirmou nesta quarta-feira, 06, o ministro de Empresas, Greg Clark. Em entrevista ao canal de tevê “Sky News”, o ministro assegurou que o governo conservador planeja cortes de 80% a 90% nas tarifas à importação de certos produtos, o que suscitou críticas da oposição política. Clark disse que as mudanças trarão “grandes consequências para diferentes setores econômicos”, caso a retirada seja feita sem o acordo que vem sendo costurado pela primeira-ministra Thereza May.