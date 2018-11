Comandantes das Forças Armadas do governo Bolsonaro são anunciados

O futuro ministro da Defesa do governo Jair Bolsonaro, Fernando de Azevedo e Silva, anunciou na tarde desta quarta-feira, 21, os nome dos futuros comandantes das Forças Armadas no próximo governo.

A Marinha será comandada pelo Almirante Ilques Barbosa Júnior. O comandante do Exército será o general Edson Leal Pujol e a Força Aérea será comandada pelo tenente-brigadeiro do ar Antonio Carlos Moretti Bermudez.

“O Ministério da Defesa dentro da estrutura do novo governo é o que menos muda ou quase muda nada. É baseado nas Forças Armadas, na Marinha, no Exército e na Força Aérea, instituições sólidas e muito organizadas”, disse Fernando de Azevedo e Silva, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), local onde funciona o gabinete de transição governamental.