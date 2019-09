Com calor de quase 40º, São Paulo deve ter chuva à tarde

São Paulo — A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil voltou a emitir alerta para a forte onda de calor que atinge o Estado de São Paulo em pleno inverno. Nesta quinta-feira, 12, as temperaturas máximas devem chegar ao patamar de 39º C nas regiões de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Barretos e Bauru.

Já na cidade de São Paulo e na região metropolitana, os termômetros devem atingir 35ºC, de acordo com o alerta da Defesa Civil. Na quarta-feira, 11, a capital paulista registrou a maior temperatura do inverno neste ano (34,5ºC), superando os 33,4ºC da terça-feira, 10, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia.

Também há previsão de que as cidades de Campinas e São José dos Campos marquem temperatura máxima de 35ºC.

Mudança no tempo

Ainda nesta quinta-feira, após altas temperaturas, o tempo começará a mudar. “Será um dia de pré-frontal no Estado de São Paulo. O dia começou com sol e a temperatura está em elevação em todas as regiões. A tarde será de baixa umidade do ar e bastante calor, com possibilidade de recorde na capital paulista. No entanto, ainda durante a tarde, o vento vai virar e uma nova frente fria provocará mudança no tempo em quase todo o Estado, com condições para pancadas de chuva à tarde e à noite”, informou a Climatempo.

Apenas o norte do Estado de São Paulo não há previsão de chuva para esta quinta-feira. O dia vai ser de sol e calor. Em outras localidades, os ventos frios e úmidos vão favorecer a formação de nuvens carregadas, que provocam pancadas de chuva isoladas. Na Grande São Paulo, a chuva deve chegar no fim da tarde.