Prazo para pedir isenção da taxa do Enem 2020 termina amanhã

Apesar do avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil, o Ministério da Educação manteve inalteradas as datas para a próxima edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020. Nesta sexta-feira, 17, encerram-se os prazos para pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição e da justificativa de ausência em outras edições.

Na edição do ano passado, cerca de 3 milhões de pessoas solicitaram a isenção da taxa, que custava 85 reais. Para este ano, o valor ainda não foi divulgado. Têm direito a essa modalidade de inscrição alunos de escolas públicas ou estudantes cuja família está inscrita no CadÚnico para receber Bolsa Família.

Para solicitar a isenção, é preciso entrar na Página do Participante do Enem. Não há exceções, a única maneira de entrar na fila de requerimento é o formulário digital, que pode ser acessado de computadores, celulares ou tablets. Quem filtra os participantes é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), um órgão do Ministério da Educação (MEC).