Com participação de Bolsonaro, Marcha para Jesus acontece hoje em SP

São Paulo — A 27ª edição brasileira da Marcha para Jesus acontece nesta quinta-feira (20) em São Paulo, a partir das 10h, com a previsão da participação do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Essa é a primeira vez que um presidente vai ao evento, que é realizado no país desde 1993. De acordo com a agenda oficial de Bolsonaro, ele deve chegar na passeata às 15h.

Neste ano, a marcha sai da estação da Luz do Metrô e faz seu percurso pela Avenida Tiradentes, passando pela ponte da Avenida do Estado, e termina na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, onde acontecem as atrações, a partir das 11h.

Segundo a organização do encontro, a expectativa é reunir cerca de 2 milhões de pessoas. Até agora, estão confirmadas ao menos 17 apresentações, entre elas as cantoras Damares e Aline Barro, além do grupo de rap gospel Ao Cubo e o Coral Kemuel.

Haverá transmissão ao vivo de toda a marcha pelas emissoras de TV TBN, Rede Gospel de Televisão, Rádio Gospel FM, além das redes sociais e no site oficial do evento.

Durante todo o ano, outros estados brasileiros realizam a Marcha para Jesus, mas a que acontece na capital paulista é considerada a maior do país.

Desde 2015, São Paulo tem uma lei que determina o feriado de Corpus Christi como data oficial da passeata. O projeto foi assinado pelo então governador do estado Geraldo Alckmin.

Esquema de transporte

Durante toda esta quinta-feira, a SPTrans, o Metrô e a CET terão um esquema especial para o transporte público na cidade de São Paulo.

Trens reservas do Metrô estarão disponíveis nas linhas 1 (azul), 2 (verde) e 3 (vermelha) para atender à demanda de circulação de passageiros.

No caso dos ônibus, haverá alteração em dezesseis linhas, que passam pela Luz, avenida Tiradentes e avenida Santos Dumont.