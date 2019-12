Com mais de um milhão de visitas em 2019, Itaipu bate recorde de turistas

A usina hidrelétrica de Itaipu deve superar o atual recorde de visitantes, atingindo a marca de 1,025 milhão de pessoas que passaram pelos atrativos turísticos da hidrelétrica em 2019. O número, atingido por volta das 15 horas desta segunda-feira, 30, é superior aos 1.024.549 visitantes registrados em 2018.

De acordo com a assessoria da usina, a expectativa é que até o final de 2019 serão mais de 1,030 milhão de turistas registrados no complexo.

Desde 1976, quando foi aberta para visitação, a Itaipu já recebeu mais de 24 milhões de turistas. Para 2020, a usina deve incrementar os investimentos na infraestrutura de turismo local, para reforçar a geração de emprego e renda na região.

“Para dar uma força ao segmento, Itaipu está bancando uma segunda ponte sobre o Rio Paraná, a Ponte da Integração Brasil-Paraguai, e obras de ampliação do aeroporto de Foz do Iguaçu, que vai transformá-lo num grande centro de conexões, com capacidade para receber voos internacionais de grande porte, entre outros, se configurando como um dos principais destinos turísticos do mundo”, informou a assessoria.