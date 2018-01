Com infecção urinária, Temer deve viajar a São Paulo para exames

Brasília – O presidente da República, Michel Temer, está tomando antibióticos para combater uma infecção urinária e deverá viajar nesta semana à capital paulista para fazer novos exames, disse uma fonte do Palácio do Planalto.

Em São Paulo, o presidente também avaliará a possibilidade de retirar a sonda urinária colocada em meados de dezembro, após passar por um procedimento urológico no Hospital Sírio-Libanês. Na ocasião, os médicos estimaram que a sonda poderia ser retirada em três semanas.

A assessoria do Palácio do Planalto não confirmou as informações.