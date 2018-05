Com GCM e câmera, “Arcos do Jânio” são pichados no centro de SP

Priscila Mengue, do Estadão Conteúdo

Por Priscila Mengue, do Estadão Conteúdo

Também conhecidos como “Arcos do Jânio”, os Arcos da Rua Jandaia foram pichados na madrugada de sábado, 5, na Bela Vista, centro expandido da cidade de São Paulo. Parte da ação foi registrada por equipamentos do programa City Câmeras da Prefeitura. O procedimento durou ao menos 30 minutos.

Nas imagens, um homem aparece preso a uma corda (como se estivesse praticando rapel) enquanto escreve as iniciais “BTH” com tinta branca, contornadas por tintas preta e azul. O sistema mostra, ainda, que havia uma viatura da Guarda Civil Metropolitana (GCM) estacionada próxima ao local no momento da ação – que começou por volta das 3h37 da madrugada.

Pelas redes sociais, o prefeito regional da Sé, Eduardo Odloak, divulgou que a limpeza do local começou nesta segunda-feira, 7. Segundo ele, o processo foi acompanhado pelo Departamento do Patrimônio Histórico (DPH), ligado à Prefeitura de São Paulo.

Em julho de 2017, os arcos foram reinaugurados pelo então prefeito João Doria (PSDB), após passarem por um processo de pintura e retirada de pichações e grafites. O local é tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo (Conpresp) desde 2002, dentro de uma resolução que abarca diversos imóveis do bairro Bela Vista.

Se forem identificados, os envolvidos na pichação podem ser multados em até R$ 10 mil. Eles também podem responder por crime ambiental.