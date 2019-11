Com forte chuva, passarela na Marginal Tietê desaba sobre veículos

A forte chuva que caiu na cidade de São Paulo no começo da noite desta quinta, véspera de feriado (15), ocasionou a queda de uma passarela na marginal Tietê, sentido Rodovia Castello Branco.

De acordo com informações do site G1, a passarela caiu sobre três veículos, sendo: dois ônibus de viagem e um caminhão entre a ponte do Piqueri e uma das alças de acesso à Rodovia Anhanguera. Duas pessoas foram atendidas pelo corpo de bombeiros.

A passarela de serviço faz parte de uma obra para a construção do viaduto.

A Marginal segue interditada no sentido da Castello Branco com todas as pistas bloqueadas. Viaturas dos bombeiros e da polícia tiveram dificuldade em passar pela via já que tem grande fluxo de carros com a véspera do feriado prolongado de 15 de Novembro, Proclamação da República.