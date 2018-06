Com Datena, eleição ganha primeiro outsider de peso

A eleição de 2018 ganha nesta quinta-feira o seu primeiro outsider de peso – ainda que não seja na corrida à Presidência da República. O apresentador José Luiz Datena, recém-filiado ao DEM, anuncia hoje sua candidatura ao Senado Federal. Ele faz parte da chapa Acelera São Paulo, que leva o ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) como candidato a governador do estado.

No evento de lançamento da candidatura, Datena conta com a presença de líderes dos partidos aliados. Além de Doria, estarão presentes o deputado federal e líder do DEM na Câmara, Rodrigo Garcia (DEM-SP), o deputado federal Guilherme Mussi (PP-SP), o ministro da Ciência e Tecnologia e presidente do PSD, Gilberto Kassab, o presidente nacional do PRB e ex-ministro, Marcos Pereira, o presidente estadual do PSDB, Pedro Tobias, entre outros.

Será a primeira eleição em que o apresentador da Rede Bandeirantes participa como concorrente. Datena tomou algum tempo decidindo entre a corrida ao Senado ou uma candidatura à Presidência da República. Chegou a desistir do Legislativo, mas voltou atrás.

O clima de vaivém lembra 2016. Datena foi aos holofotes ao ameaçar entrar na disputa pela Prefeitura de São Paulo. “Digamos que ele é alguém que traz mais retórica do que um projeto concreto”, disse em entrevista a EXAME naquela época Marco Antonio Teixeira, professor do departamento de Gestão Pública da FGV de São Paulo.

A firmeza das propostas, porém, faz mais diferença na disputa por cargos no Executivo. É tradição que nomes conhecidos, em especial de longas carreiras na TV, saiam-se bem para Câmara e Senado. Celso Russomanno, também apresentador de TV, foi do deputado federal mais votado em 2014. Datena tem, segundo analistas, boas chances de repetir o desempenho, desta vez, na Casa vizinha.