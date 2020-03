Com coronavírus, senador Nelsinho Trad está internado em Brasília

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), de 58 anos e diagnosticado com o novo coronavírus, está internado no Hospital Sírio Libanês em Brasília. O quadro dele é estável e o parlamentar não está em UTI. As informações foram divulgadas pela assessoria do senador na madrugada desta quinta-feira, 19.

“Durante consulta de rotina esta tarde (na quarta-feira), foi solicitado pelo infectologista que o atendeu, que o senador permanecesse no hospital por conta da febre, que não estava cedendo. O senador não está entubado e respira normalmente”, diz a assessoria do senador no comunicado.

O diagnóstico para a covid-19 de Nelsinho Trad foi confirmado na última sexta-feira, 13. O parlamentar era um dos integrantes da comitiva do presidente Jair Bolsonaro que viajou para os Estados Unidos neste mês.

Além de Nelsinho Trad, outras 16 pessoas do grupo que viajou com o presidente pegaram o vírus. Dentre elas, dois ministros de Estado, o do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e o de Minas e Energia, Bento Albuquerque, além do chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten.

Trad foi o primeiro caso de coronavírus no Congresso Nacional.

Na quarta-feira, o chefe do Poder Legislativo, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), também foi confirmado para a doença. No Congresso, ainda foram diagnosticado com a infecção os deputados Daniel Freitas (PSL-SC) e Cezinha da Madureira (PSD-SP).