Ônibus de São Paulo circularão com até 70% da frota nesta terça

Ônibus de São Paulo circularão nesta terça-feira, 29, com 60% a 70% da frota, segundo informou a Prefeitura nesta segunda-feira, 28. A administração municipal disse que há 14 postos com combustível disponível exclusivamente para abastecer os serviços públicos.

A greve dos caminhoneiros chegou hoje ao 8º dia consecutivo e provoca problemas de abastecimento em várias cidades do País.

Segundo a Prefeitura, um comitê de gerenciamento de crise obteve cerca de 1,5 milhão de litros de combustível. Caminhões para abastecer a frota municipal estão sendo escoltados por equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana.

As operações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Serviço Funerário Municipal, da Defesa Civil, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), da Assistência Social e da Guarda Civil Metropolitana (GCM) estão normalizados, segundo a Prefeitura.

Os postos também foram liberados para abastecimento da Eletropaulo e da Comgás, que tinham combustível para rodar apenas nesta segunda-feira.

O rodízio de veículos continua suspenso e agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não poderão aplicar multas em caso de pane seca.

No início da segunda-feira, as empresas de ônibus circularam com 67% da frota programada. Já no período da tarde, a partir das 16h30, as empresas mantiveram 63% da frota prevista circulando.

O Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) funcionarão em horário estendido entre terça e quarta-feira. A operação ocorrerá das 4 horas à 1 hora da madrugada.