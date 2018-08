Com começo frio, semana terá temperaturas entre 10ºC e 24ºC em SP

São Paulo – A semana começou com frio na cidade de São Paulo, com temperatura mínima média de 9,6ºC neste domingo, 12. No início da manhã, os termômetros chegaram a marcar 3,9ºC em Capela do Socorro e 7,7ºC em Parelheiros, ambos na zona sul, e 6,5ºC em São Mateus, na zona leste, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

A segunda-feira, 13, começará com céu nublado e formação de névoa úmida, de acordo com previsão do tempo do CGE. No decorrer do dia, o sol deve aparecer entre nuvens e a temperatura poderá se elevar, oscilando entre 11ºC e 21ºC.

Já na terça-feira, 14, a umidade do ar entrará em declínio, podendo chegar a percentuais próximos dos 30% nas horas mais quentes do dia, segundo o CGE. A mínima prevista é de 12ºC e, a máxima, de 24ºC, à tarde.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura deve oscilar entre 12ºC e 20ºC na quarta e na quinta-feira. Não há previsão de chuva. O Sistema Cantareira segue em estado de alerta há 14 dias, com 39,8% do total da capacidade.