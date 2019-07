Com chegada de nova frente fria, Rio terá temperaturas em torno de 12ºC

O Sistema Alerta Rio, da prefeitura, informou que a aproximação de uma frente fria provocará mudanças no tempo ainda nesta segunda-feira (15). Nas próximas horas, haverá aumento gradativo da nebulosidade. Os ventos continuam de moderados a ocasionalmente fortes, oscilando entre 52 e 76 quilômetros por hora (km/h).

A meteorologista Camila Brasiliense, do Alerta Rio, informou que “um sistema de alta pressão traz a frente fria que atingirá o oceano e também o continente, provocando a queda de temperatura”. A previsão é que a temperatura mínima fique em torno dos 12º Celsius (ºC) durante a madrugada.

Para esta terça-feira (16) a previsão é de chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia e temperatura em declínio. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu deve ficar nublado durante o dia. A temperatura ficará entre 14º C e 26ºC.

No último domingo (14) fez um verdadeiro “veranico”, em pleno inverno, com praias lotadas e a temperatura máxima atingindo os 33º C.

Ressaca do mar

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca, com ondas que podem atingir a orla do Rio, com até 3 metros de altura, a partir das 15h de amanhã, se estendendo até as 9h de quinta-feira (18).