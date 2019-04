Com boas vindas de Bolsonaro e Bretas, Moro estreia no Twitter

Da Redação, com Estadão

São Paulo – O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, estreou no Twitter para defender o projeto de lei anticrime encaminhado ao Congresso e outras medidas do governo. “Olá, bom dia, há muitas páginas de apoio e até alguns perfis falsos, mas este Twitter é meu mesmo, Sergio Moro”, diz a primeira mensagem na conta, publicada na manhã desta quinta-feira, dia 4.

O ex-juiz da Lava Jato justificou a adesão à rede social por ser um “instrumento poderoso de comunicação”. “Quero explicar aqui o projeto de lei anticrime, além das medidas executivas em andamento do Ministério.”, escreveu Moro.

Resolvi aderir ao twitter pois é um instrumento poderoso de comunicação. A ideia é divulgar os projetos e as propostas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. — Sergio Moro (@SF_Moro) April 4, 2019

Moro conquistou, em uma hora, mais de 25 mil seguidores. Com apenas quatro tuítes, o ministro recebeu mais de 20 mil curtidas e foi recebido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e Marcelo Bretas, juiz da Lava Jato no Rio. O presidente foi um dos primeiros integrantes do atual governo a saudar o ministro da Justiça. “Seja bem vindo, Ministro”, escreveu.

Seja bem vindo, Ministro! 👍🏻 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 4, 2019

Bem vindo, Senhor Ministro. — Marcelo Bretas (@mcbretas) April 4, 2019

Ministro busca defender seu pacote anticrime — conjunto de propostas enviadas ao Congresso para endurecer ações de segurança pública. Na semana passada, Moro firmou um acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para destravar a proposta.