Com apoio do PT, PSOL e Rede, PSB vai liderar oposição na Câmara

Brasília — O deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) foi formalizado nesta quinta-feira (14) como o líder da oposição na Câmara dos Deputados. A indicação de seu nome foi feita pelo PT, PSB, PSOL e Rede, que formaram um bloco na Casa.

A liderança da Minoria na Câmara ficou com o PCdoB. A deputada Jandira Feghali (RJ) ocupará o posto.

O posto é cobiçado porque garante estrutura com cargos, gabinete e funcionários. A nova líder também poderá participar das reuniões do Colégio de Líderes e encaminhar votações no plenário.

Divididos em dois blocos, os partidos da esquerda começaram uma disputa pelas lideranças da oposição e da minoria na Câmara após a eleição da Casa.

O bloco formado por PT, PSB, PSOL e Rede queria ficar com ambas as estruturas, mas, de acordo com o regimento, a liderança da Minoria cabe a um partido do segundo maior bloco formado na Casa.

O PCdoB integrou este grupo juntamente com o PDT e outras sete legendas.