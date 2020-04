Com 89% de leitos ocupados, SP decide transferir pacientes para o interior

O secretário Estadual da Saúde, José Henrique Germann, anunciou nesta quinta-feira, 30, que a grande São Paulo já tem 89% dos leitos de UTI ocupados por conta da pandemia do novo coronavírus.

Com esse resultado, pacientes tratados na região metropolitana começarão a ser transferidos para o interior, que está com 69,3% de sua capacidade de UTI em uso. As transferências começarão a partir deste fim de semana.

De acordo com Germann, hoje há 1.744 pessoas internadas em UTIs em todo o estado e 2.138 em enfermaria. Neste caso, o interior está com 48% de sua capacidade em uso e a grande São Paulo, 73%.

São Paulo, epicentro da covid-19 no país, está com 28.698 casos confirmados da doença e 2.375 mortes. Nesta sexta-feira, 1º, o hospital de campanha montado no Ibirapuera começará a funcionar, para atendimento de casos menos graves.

Em reunião nesta manhã com o ministro da Saúde, Nelson Teich, o governo de São Paulo solicitou o envio de 100 respiradores, 1.600 kits para testes de pacientes internados e 4 milhões de testes rápidos para a população.

Máscaras para profissionais de saúde

Mais de 7 milhões de máscaras adquiridas da China chegaram a São Paulo nesta manhã, anunciou o governo. O lote faz parte de um total de 18 milhões de máscaras cirúrgicas e N-95 para os profissionais de saúde.

No total, foram investidos 63 milhões de reais para comprar esses produtos. “Importamos esses produtos da Ásia para reforçar nossos estoques de EPIs, oferecendo materiais para que as equipes estejam devidamente protegidas para atender a população”, diz Germann.