Com 82% de rejeição, Temer se torna presidente mais impopular da história

São Paulo – Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (10) mostra que a greve dos caminhoneiros e a lenta retomada da economia aumentaram a taxa de reprovação do governo em 12 pontos percentuais.

De acordo com o Instituto, 82% dos brasileiros consideram a gestão de Michel Temer como ruim ou péssima, contra 70% na última amostra, divulgada em abril. Com o resultado, o emedebista bate seu próprio recorde de impopularidade e se torna o presidente mais rejeitado desde a redemocratização do país.

Apenas 3% consideram a administração ótima ou boa e 14% regular.

A sondagem mostra ainda que a impopularidade do presidente cresceu nas cinco regiões do país e em todas as faixas de renda e escolaridade. No Nordeste, Temer é rejeitado por 87%. No Sul e no Sudeste, o índice bate 80%.

Confiança

O Datafolha também mediu o índice de confiança dos brasileiros no Supremo Tribunal Federal (STF), militares e imprensa.

Segundo a pesquisa, as Forças Armadas representam a instituição em que a população deposita mais confiança, com 37%. Ainda assim, o percentual registrou ligeira queda em relação ao levantamento de abril, que era de 43%.

Os índices mais baixos de credibilidade ficaram com os partidos políticos, com 68%, o Congresso (67%), e a Presidência (64%). Já o nível de desconfiança no STF chega 39% e 37% na imprensa.

A pesquisa, registrada no TSE sob número BR-05110/2018, ouviu 2.824 eleitores de 174 municípios entre os dias 6 e 7 de junho. A margem de erro do estudo é dois pontos percentuais, para mais ou para menos.