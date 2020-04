Com 63 óbitos neste sábado, SP atinge quase mil mortes por coronavírus

O estado de São Paulo registra quase mil mortos pelo novo coronavírus, de acordo com informações do Ministério da Saúde. São 991 óbitos e 13.894 casos confirmados da doença. Com isso, a letalidade do estado é de 7,1%, sendo que, no Brasil, a média é de 6,4%. O país registra 2.352 mortes e há 36.599 pessoas infectadas.

Apesar de alta letalidade do estado paulista, ainda fica atrás da Paraíba (com 12,7%), Pernambuco (9,3%) e Rio de Janeiro e Amazonas (ambos com 8,5%).

Na sexta-feira, 17, o governador João Doria (PSDB) anunciou ampliação da quarentena até 10 de maio. De acordo com o secretário de Saúde, José Henrique Germann, há ao menos 1.500 profissionais da saúde afastados por conta da doença.

Novo ministro

O oncologista Nelson Teich tomou posse na sexta-feira como novo ministro da Saúde. Em seu pronunciamento, ele não apresentou as medidas que deve seguir para combater o novo coronavírus. No entanto, afirmou que o trabalho que fará terá “foco nas pessoas”.

O novo ministro destacou que há uma “pobreza” de informação sobre o novo coronavírus e defendeu a integração de informações dos ministérios sobre a doença para embasar melhor o planejamento de combate ao vírus. Ele também defendeu que a pasta acompanhe indicadores sociais. “Pessoas que perderem planos de saúde vão impactar no SUS”.

Com tom otimista, citou que já existem medicamentos em estudo para o tratamento da doença e que a solução para a pandemia pode ser encontrada “mais rápido do que se imagina”. Ele agradeceu, ainda, o esforço de Mandetta e disse esperar “continuar fazendo um bom trabalho”.