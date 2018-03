Com 3.400 soldados, Exército faz operação na zona norte do Rio

São Paulo – O Exército e as polícias Militar e Civil do Rio de Janeiro realizam na manhã desta terça-feira, 27, uma operação no Complexo do Lins de Vasconcelos, na zona norte.

A ação ocorre após o anúncio, na última segunda-feira, 26, do patrulhamento das regiões norte, sul e central da cidade e faz parte das medidas implementadas pela Intervenção Federal na Segurança Pública, que completa 40 dias.

De acordo com informações da assessoria do Comando Conjunto, 3.400 militares das Forças Armadas, 150 policiais militares e 350 policiais civis realizam o cerco, a estabilização dinâmica da área e a desobstrução de vias.

Segundo a Polícia Militar, a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá foi fechada nos dois sentidos. Os bloqueios das vias de acesso à comunidade pretendem impedir a fuga de criminosos e coibir roubo de veículos e de cargas.

A assessoria também informa que Polícia Civil irá cumprir mandados de prisão. Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre o balanço da operação.

Também está prevista a possibilidade de restringir o espaço aéreo na região. Por enquanto, não há interferência nas operações dos aeroportos.

A ação ocorre após uma série de mortes na capital fluminense. Desde o último sábado, 24, onze pessoas morreram na Rocinha durante conflitos que envolveram traficantes, a Polícia Militar e o Batalhão de Operações Especiais (Bope). Entre elas, estava um policial militar – o 30º a ser assassinado no Estado do Rio neste ano.