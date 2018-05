Colisão frontal entre carro e ônibus deixa 9 mortos no Paraná

São Paulo – Um acidente entre um carro e um ônibus resultou na morte de nove pessoas, na manhã deste sábado, 5, na rodovia BR-373, altura do município de Candói, no Paraná, localizado na região de Ponta Grossa.

O veículo teria tentado ultrapassagem e, na manobra, houve colisão frontal com o coletivo, que transportava mais de 30 pacientes, beneficiários de um consórcio de saúde, de Curitiba para a cidade de Realeza.

Entre as vítimas fatais, segundo a Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF-PR), estão o motorista e passageiro do carro e sete pessoas do ônibus. O condutor do automóvel chegou a ser levado ao Hospital Santa Clara de Candói. Após a triagem, teve de ser transferido para uma unidade em Guarapuava mas, no trajeto, não resistiu aos ferimentos.

Os demais feridos foram encaminhados ao Hospital Santa Clara de Candói e alguns transferidos para hospitais em Guarapuava e Coronel Vivida. Os carros foram retirados do local, liberando a via, e a perícia foi feita pelo Instituto Médico-Legal (IML) e o Instituto de Polícia Técnica.