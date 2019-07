Coaf não informa ao TCU se analisa movimentações financeiras de Greenwald

Brasília – O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) alegou sigilo e não esclareceu ao Tribunal de Contas da União (TCU) se está realizando algum tipo de análise sobre movimentações financeiras do jornalista Glenn Grennwald, do site The Intercept Brasil.

A resposta foi protocolada no TCU na tarde desta terça-feira, 9, junto com a manifestação do ministro da Economia, Paulo Guedes – este, por sua vez, explicou que apenas o Coaf, por ser um órgão autônomo, poderia dar informações e se disse “intrigado”.

Os ofícios assinados por Guedes e pelo presidente substituto do Coaf, Jorge Luiz Alves Caetano, são uma resposta ao ministro Bruno Dantas, relator da representação feita pelo Ministério Público junto ao TCU.

O MP de Contas aponta, na representação, possíveis irregularidades, se for procedente a notícia publicada no site O Antagonista de que a Polícia Federal pediu ao Coaf análise de movimentações financeiras do jornalista.