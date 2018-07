CNJ intima Moro, Gebran e Favreto

O juiz federal Sergio Moro e os desembargadores Rogério Favreto e João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foram intimados pelo corregedor nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, a prestar informações a respeito do imbróglio envolvendo um habeas borpus concedido ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 8 de junho. Eles tem até 15 de agosto para enviar as informações solicitadas. As representações recebidas pelo CNJ contra os magistrados foram suspensas e incluídas no Pedido de Providências aberto pelo corregedor — ao todo, chegaram ao conselho dez pedidos preliminares de investigação (oito contra Favreto e duas contra Moro). O procedimento segue em segredo de Justiça. Da análise das decisões, pode ser aberto um Processo Administrativo Disciplinar, que, por sua vez, pode culminar em punição, desde advertência até aposentadoria compulsória do magistrado.

–

Doria lidera em SP

Levantamento divulgado nesta quinta-feira (19) pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que o ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) lidera a corrida eleitoral pelo governo do estado. Segundo a pesquisa, que ouviu dois mil eleitores entre os dias 12 e 17 de julho, Doria tem 31,1% das intenções de voto, contra 21,1% do presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf (MDB). Bem atrás aparece o atual governador de São Paulo, Márcio França (PSB), com 7,9%, e Luiz Marinho (PT), ex-prefeito de São Bernardo do campo, no ABC paulista, com 5%. A professora Lisete Arelaro (PSOL) e o empresário Rogério Chequer (Novo) têm 2,7% e 1,4%, respectivamente.

–

Estevão e Geddel na Papuda

A Vara de Execuções Penais (VEP) do Distrito Federal decidiu hoje (19) determinar a transferência do ex-senador Luiz Estevão e do ex-ministro Geddel Vieira Lima para o bloco de segurança máxima da Penitenciária da Papuda, em Brasília. A medida foi tomada pela Justiça após a operação da Polícia Civil do Distrito Federal, que, no domingo, encontrou indícios de privilégios concedidos aos presos. Na operação, mais de 30 agentes encontraram chocolate, tesoura e cinco mini pen drives na cela do ex-senador. Ao decidir a questão, a juíza Leila Cury entendeu que os acusados não podem ficar em celas próximas durante o procedimento de apuração do caso. Para a magistrada, há indícios de que Luiz Estevão “vem exercendo liderança negativa”, após ter sido flagrado duas vezes com objetos proibidos.

–

Inadimplência recorde

O índice de inadimplência do consumidor cresceu 1,98% em junho na comparação com o mesmo mês de 2017, informa a Serasa Experian. O número de brasileiros inadimplentes no país atingiu 61,8 milhões em junho, o maior desde o início da série histórica, iniciada em 2016. No período, as dívidas somaram 273,4 bilhões de reais, com média de quatro por CPF, totalizando 4.426 reais por pessoa. O montante de inadimplentes com faixa etária acima de 61 anos foi o que mais cresceu nos últimos dois anos, segundo a Serasa, embora não seja o mais elevado. Em junho, 35% dos brasileiros com idade acima dessa idade estavam com contas atrasadas, um crescimento de 2,6 pontos porcentuais em relação ao mesmo mês de 2016. A faixa etária com mais pessoas inadimplentes continua sendo a dos adultos entre 36 e 40 anos, com 47,3%, embora tenha crescido menos do que a de idosos. Segundo a Serasa, no Brasil, 40,3% da população adulta está inadimplente.

–

Haja soja

Dados do Indicador do Comércio Exterior (Icomex), relativo ao mês de junho e divulgados nesta quinta (19) pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre FGV), apontam que a soja em grão respondeu por 16% do total exportado pelo Brasil para o mundo nos primeiros seis meses do ano. Somando o minério de ferro e o petróleo, a parcela desses insumos chega a 33% das exportações. A participação da China continua crescendo e o país asiático mantém-se como principal destino dos produtos brasileiros, já tendo ultrapassado a parcela dos 28 países da União Europeia. Segundo a publicação, as exportações brasileiras para a China cresceram 26% no primeiro semestre do ano.

–

Vai ter leilão

Com a queda da liminar que impedia o leilão das distribuidoras da Eletrobras, o BNDES divulgou na quarta-feira, as novas datas da licitação. No dia 26 de julho, só a Cepisa (Piauí) será leiloada. As distribuidoras do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima serão licitadas no dia 30 de agosto, após a aprovação do projeto de lei aprovado na Câmara e que tramita no Senado. A única que ficou de fora, por enquanto, é a Ceal, de Alagoas, já que uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski impede a realização do leilão até uma disputa financeira entre os governos estadual e federal seja solucionada.

–

Investigação no gabinete de Macron

O Ministério Público da França abriu uma investigação preliminar para averiguar agressões contra manifestantes nos protestos do dia 1º de maio. As investigações incidem sobre um responsável de segurança da presidência francesa que se fez passar por policial nos protestos, informaram fontes da Justiça à agência EFE. Segundo as fontes, o processo se refere a supostos “atos de violência por parte de um funcionário do serviço público”, “usurpação de função” e “usurpação de símbolos reservados à autoridade pública” cometidos por Alexandre Benalla, que até agora era o encarregado de segurança nas viagens do presidente Emmanuel Macron. O primeiro-ministro, Edouard Philippe, afirmou que o governo está “determinado” a fazer o possível para que a investigação preliminar esclareça todos os fatos.

_

Puigdemont voltará à Bélgica

O Tribunal Supremo espanhol (TS) retirou nesta quinta-feira o euro-mandato contra o ex-presidente independentista catalão Carles Puigdemont, rejeitando sua extradição à Espanha somente pelo crime de desvio de fundos públicos — e não por rebelião. A ordem europeia de detenção e entrega reivindicava Puigdemont também pelo crime de rebelião em relação ao processo independentista da Catalunha de 2017. Isto significa que o ex-governante catalão, que permanece na Alemanha em liberdade provisória, não poderia retornar à Espanha, onde seria detido imediatamente, por até pelo menos 20 anos, tempo que demora para prescrever o crime de rebelião. O advogado belga de Carles Puigdemont Paul Bekaert confirmou que ele voltará à Bélgica “na próxima semana”.

_

Trump vs Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que “sonha” ter como rival nas eleições de 2020 o democrata Joe Biden, que foi vice-presidente durante o governo de Barack Obama. Para Trump, Biden seria um candidato fácil de vencer. “Sonho, sonho com Biden. É um sonho”, disse Trump, que tem repetido sua intenção de disputar a reeleição em 2020, em entrevista transmitida hoje pela emissora de televisão CBS News.

_

Forças ocultas

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que existem “forças” nos Estados Unidos “prontas para sacrificar as relações” bilaterais entre os países. Na segunda-feira, Putin se reuniu com o presidente americano Donald Trump, em Helsinque. O americano foi duramente criticado por afirmações benevolentes em relação à Rússia e a Putin. Em uma entrevista coletiva após o encontro, ele e Putin demonstraram grande sintonia. O americano chegou a afirmar que acreditava no que o líder russo havia dito quando negou que seu país tenha interferido na eleição presidencial americana de 2016 — algo que as agências de inteligência americanas afirmam categoricamente. “Nós vemos que há forças nos Estados Unidos que estão prontas para, facilmente, sacrificar as relações russo-americanas em suas ambições”, declarou Putin, em discurso a embaixadores russos reunidos em Moscou.

_

Putin vai aos EUA?

O presidente Donald Trump quer convidar Vladimir Putin, da Rússia, para visitar os Estados Unidos no próximo outono do hesmifério norte, entre setembro e dezembro, informou nesta quinta-feira a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders. A presidência americana informou que as conversações para planejar esse novo encontro já começaram. Esse convite abre a possibilidade para que Putin visite Washington justo antes ou depois das eleições legislativas nos EUA, previstas para 6 de novembro, apesar do temor das agências de inteligência americanas de que a Rússia tente interferir nessas votações, como supostamente fez nas de 2016.