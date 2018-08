Ciro recorre ao STJ para visitar Lula na prisão

Brasília – O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) a fim de conseguir uma autorização para visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso desde abril na Polícia Federal em Curitiba cumprindo pena por condenação no processo do tríplex do Guarujá.

O recurso foi apresentado por Ciro, pelo presidente do PDT, Carlos Lupi, e pelo líder do partido na Câmara dos Deputados, André Figueiredo (CE), que dizem ser amigos de Lula, mas tiveram direito a visitá-lo negado anteriormente.

Lula, que é líder nas pesquisas de intenção de voto, foi registrado como candidato presidencial pelo PT, mas sua candidatura deve ser barrada com base na Lei da Ficha Limpa, uma vez que o petista foi condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex.

Na pesquisa Ibope divulgada na segunda-feira, Ciro registrou 5 por cento das intenções de voto no cenário que tem Lula candidato. Sem o ex-presidente, o pedetista teve 9 por cento.

No recurso ao STJ, o trio do PDT argumenta que a visitação é um direito líquido e certo do preso e que a medida contribui para sua ressocialização.