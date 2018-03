Circunstâncias do PSD não são ideais para Meirelles, diz Kassab

São Paulo – O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, líder do PSD, praticamente fechou as portas para uma possível candidatura do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, à Presidência da República pela sigla.

“O PSD é um partido em formação. Talvez não tenha as circunstâncias de que um partido precisa para a candidatura do Meirelles”, afirmou Kassab nesta segunda-feira, 19, à imprensa, após participar de um evento do setor de telecomunicações.

“É evidente que o tempo é curto, e ele (Meirelles) nunca teve uma militância nessa área. Para uma candidatura a presidente, é preciso ter a popularidade necessária, ou a perspectiva da popularidade”, explicou Kassab.

“Não é provável que ele possa ter a legenda no PSD por conta dessas circunstâncias. Ainda não foi definido, não é uma questão resolvida, o que será resolvido com a presença dele. Mas não é o provável”, completou.

Apesar da negativa ao colega de partido e de governo, Kassab rasgou elogios a Meirelles. “É uma das pessoas mais bem preparadas do Brasil. Foi um extraordinário presidente do Banco Central e é um dos melhores ministros da Fazenda da história do Brasil, haja vista as mudanças nos índices da nossa economia. Ele tem todos os motivos para avaliar ser ou não candidato a presidente diante das suas qualidades”, emendou.

Mesmo assim, Kassab não deu sinais de que ser esforçará para a permanência de Meirelles no PSD. “Se ele entender que terá circunstância para a candidatura por outro partido, terá o nosso aplauso, o nosso apoio e respeito. Caberá a ele definir no momento certo se seguirá à frente do ministério ou se sairá para disputar”, afirmou Kassab.