Cidade italiana cancela mil cidadanias de brasileiros

A cidade de Ospedaletto Lodigiano, na região da Lombardia, na Itália, decidiu cancelar a cidadania de mais de mil brasileiros que não cumpriram todos os requisitos para a concessão do documento.

A Prefeitura divulgou no dia 9 de fevereiro, em seu site, uma lista com todos os 1.118 brasileiros afetados pela medida. Os processos de cidadania tinham sido abertos entre julho de 2015 e julho de 2017.

De acordo com as autoridades locais, dois funcionários públicos atuavam em um esquema, com um casal de brasileiros, que envolvia corrupção e não cumpria o tempo mínimo de permanência na Itália exigido para se enquadrar em um processo de cidadania via residência.

A lista dos brasileiros que tiveram a cidadania italiana cancelada pode ser conferida aqui: http://www.comune.ospedalettolodigiano.lo.it/NewsDettaglio.php?id=3429

A cidade, com menos de dois mil habitantes, frequentemente se deparada com cidadãos estrangeiros tentando fixar residência para dar entrada no processo de cidadania.