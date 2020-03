Cidade de Deus tem 1º caso confirmado de coronavírus, diz secretaria

A pandemia do coronavírus chegou à comunidade Cidade de Deus, uma das maiores favelas na zona oeste do Rio, segundo painel disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, que atualiza os casos na cidade, com um caso registrado na noite deste sábado (21). Ao todo, a capital do Rio de Janeiro tem 103 casos do covid-19 confirmados, sendo 64 na zona sul da cidade. Já são 29 bairros com registro da doença.

A chegada da pandemia nas favelas era uma das maiores preocupações das autoridades, devido às condições de higiene nas comunidades e da proximidade das moradias.

Conforme já havia sido destacado no sábado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, em coletiva online, a zona sul e a zona oeste da capital têm sido a mais afetadas. A Barra da Tijuca era o bairro que registrava mais casos (18) seguido pelo Leblon com 16 e Ipanema, 10 – são os bairros mais nobres da cidade.

São Conrado registrou até o momento oito casos e o Jardim Botânico, cinco. Botafogo, Flamengo e Copacabana, também na zona sul, quatro casos, o mesmo registrado por Vila Isabel, o único bairro da zona norte que figura na contabilidade da secretaria.

As mulheres vêm sendo as mais infectadas, com 53,8% do total conhecido e os homens com 40,8%.